Нужен копирайтер по немецкому языку на один проект

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно перевести статью с EN на RU. Тематика "Вязание для начинающих". Нужен не машинный, а качественный перевод. Готовый текст должен быть в естественной и разговорной форме. Чтобы выбрать исполнителя мне нужен от вас ...