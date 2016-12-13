Перевод текста с немецкого на русский (тема: водоочистные сооружения)

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Закрыт19 заявок265 просмотров

6.972 символа без пробелов (1.024 слов)

8 лет назад
HoSapiens
Максим 
43 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

BP_Ellen
37 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$16
1 день

Заявки фрилансеров

BP_Ellen
37 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад

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