Перевод текста с немецкого на русский (тема: водоочистные сооружения)

Здравствуйте! Нужен ответственный копирайтер по немецкому языку. На один проект. Тематика: распродажи, Интернет-продажи. В заявке указывайте стоимость Вашей работы за 1000 знаков без пробелов. Пост размещаю в разделе Переводы специально, потому как ...