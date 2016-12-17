Безналичная оплата возможна только по Украине. Нужен перевод статьи с результатами исследования, тематика – гинекология. Оцените, пожалуйста, стоимость и сроки перевода на русский язык. Referenses переводить не надо. Предложения принимаются только ...
Перевод с русского на английский язык
Необходимо сделать перевод текста с русского на английский язык.
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