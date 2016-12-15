Требуется медицинский(фарм) англо-русский перевод (Украина)

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Закрыт10 заявок187 просмотров

Безналичная оплата возможна только по Украине.  

Нужен перевод статьи с результатами исследования, тематика – гинекология. Оцените, пожалуйста, стоимость и сроки перевода на русский язык. Referenses переводить не надо. 

Предложения принимаются только от переводчиков с медицинским образованием или опытом работы в области медицины (с приложением подтверждения: диплом, справка). В предложениях указать ставку за страницу (1800 знаков с пробелами) и данные об опыте работы в области медицины.   

8 лет назад
endsummer
57 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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