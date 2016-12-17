Срочный перевод 2 листа

$20
Здравствуйте! Нужен русско-польский переводчик. Текст небольшой. Тематика - рестораны. В заявке указывайте стоимость 1000 знаков без пробелов.
Переводы10 заявок
Закрыт
8 лет назад
Точно и без переводчика. Без ошибок. на 21 декабря
Здравствуйте! Нужен русско-польский переводчик. Текст небольшой. Тематика - рестораны. В заявке указывайте стоимость 1000 знаков без пробелов.
Статья: http://www.tug.org/TUGboat/tb30-1/tb94wright-latex3.pdf
Безналичная оплата возможна только по Украине. Нужен перевод статьи с результатами исследования, тематика – гинекология. Оцените, пожалуйста, стоимость и сроки перевода на русский язык. Referenses переводить не надо. Предложения принимаются только ...
6.972 символа без пробелов (1.024 слов)
Перевод с немецкого полторы страницы. Судебное решение. Нужно сегодня! Текст: https://drive.google.com/open?id=0B4H8RY9_-EdAZlh6MTU1dml3YTg