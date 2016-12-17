Перевод сайта - Online Media

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Закрытнет заявок111 просмотров

Добрый день !

Нужно перевести с РУС на АНГЛ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13RsZxiotZfIT_okAyhvkcQER4LRWtuxWRcBXjqCEurM/edit?usp=sharing

1695 симв

Горят сроки!

Интересует стоимость перевода и срок выполнения работ

8 лет назад
online-media
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров