Здравствуйте! Нужен русско-польский переводчик. Текст небольшой. Тематика - рестораны. В заявке указывайте стоимость 1000 знаков без пробелов.
Перевод с французского на русский
Здравствуйте, я к вам уже обращался, не могли бы оценить стоимость такой работы?
Давайте разобьём ее на 3-4 части.
картинки, формулы, названия типа MRAM, STT-MRAM, MTJ и другие похожие переводить не нужно.
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