Перевод с французского на русский

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Закрытнет заявок112 просмотров

Здравствуйте, я к вам уже обращался, не могли бы оценить стоимость такой работы?

Давайте разобьём ее на  3-4 части.

картинки, формулы, названия типа MRAM, STT-MRAM, MTJ и другие похожие переводить не нужно.

8 лет назад
spash
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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