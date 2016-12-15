Русско-польский переводчик

$20
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  2. Переводы
Закрыт10 заявок204 просмотра

Здравствуйте!

Нужен русско-польский переводчик. Текст небольшой. Тематика - рестораны.

В заявке указывайте стоимость 1000 знаков без пробелов.

8 лет назад
Nataliya77
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

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