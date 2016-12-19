Перевод

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Завершен1 заявка119 просмотров

Требуется перевести на английский язык текст для рекламы продукта.

8 лет назад
excitator
59 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Ksenija46
55 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$1
1 день
Спасибо! Все как всегда - на высоте! Быстро, точно. Пользуюсь услугами этого переводчика уже который раз. Все супер. Буду еще обращаться. Рекомендую!
Очень приятно сотрудничать! Рекомендую всем и сама буду рада дальнейшем у сотрудничеству))

Заявки фрилансеров

Ksenija46
55 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад