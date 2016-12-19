Перевод текста на английский (4,5 тыс. симв)

$9
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Завершен1 заявка124 просмотра

Добрый день!

Нужен перевод описания продукции с русского на английский. Примерно 4,5 тыс. символов без пробелов. Файл прилагаю

Прошу подтвердить возможность выполнения, сроки и стоимость.

Спасибо!

8 лет назад
nik0886
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

moevot
Роман 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад
$9
1 день
Роман, благодарю за качественно выполненную работу! Перевод выполнен качественно и с опережением сроков.
Всё отлично, хороший заказчик.

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moevot
Роман 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад
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