Перевод статьи про АНДРОЙД

Есть Большая статья на английском, требуется перевод.

Требование к кандидату -это больше знание тематики- Android, но и в переводе человек также должен иметь опыт.

Цена по переводу невысокая, т.к.перевод не должен быть профессиональным, т.е. речь идет о том, что вы в нескольких онлайн переводчиках прогоняете текст, и просто делаете его связным и понятным, чтобы его легко было читать, поэтому ценней знания именно в тематике, чтобы человек понимал, что он переводит и правильно подбирал термины.Объем нужно примерно сохранить с исходным текстом. Статью сброшу в личку, в статье много картинок и кусков кода, естественно их нужно будет дублировать. Код переводить, конечно, не нужно. Поэтому чистого текста порядка 85 000зн. Но это четверть статьи, поэтому возможно будет несколько исполнителей или кому-то достанется несколько кусков по 85 000зн(поэтому проект пересоздам индивидуально, под человека). Каждый в заявке предлагайте свои услуги и свою стоимость.