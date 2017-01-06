Технический перевод (Автобизнес)

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Завершен14 заявок309 просмотров

Нужно перевести коды ошибок, которые появляются после диагностики.

В Файле добавить новую колонку с русским переводом.  (Файл для перевода во вложении)

Срок и цена?

Спасибо!

8 лет назад
UnlimG
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Gulnara_1980
Гульнара 
44 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$40
3 дня
Очень качественный и быстрый перевод почти 88 страниц текста. Спасибо, до последнего думал что Вы не успеете так быстро все это сделать! Рекомендую.
Отличный заказчик и интересное задание! Только положительные впечатления от Дмитрия, всегда на связи, конструктивное общение, оплата в срок (даже за тестовое задание). Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Gulnara_1980
Гульнара 
44 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад