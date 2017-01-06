Требуется перевести рекламные вывески с русского на грузинский язык.
Технический перевод (Автобизнес)
Нужно перевести коды ошибок, которые появляются после диагностики.
В Файле добавить новую колонку с русским переводом. (Файл для перевода во вложении)
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