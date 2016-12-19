Перевод книги

Книга 725300 знаков. 750$ окончательно

Кто готов взяться пусть переведет этот фрагмент НЕ ВСЕ!! Фрагмент: "Отец мой был почитаемым в селении человеком, имел стада и поля, и утварь из металла. И мать моя была из почтенной семьи; и ещё я имел брата и сестру. Жил в нашем селении человек, некогда пришедший в селение и взявший в жёны здешнюю женщину. В своё время она умерла; он же был уже сед, и другой жены не взял. И мне полюбилось говорить с ним; и я, будучи отроком, приходил в его дом слушать его речи и говорить с ним. Бывало, что отец сердился и присылал за мною брата; и бывало, что брат бил меня, говоря: «Я старше тебя, а должен ходить за тобой». Отец ругал меня, и мать ругала; я же некоторое время не шёл к тому человеку, а потом шёл опять. Имя ему было Есзовомо; и в один из дней он сказал мне: «Вижу в тебе поле, ждущее мотыги». И он сказал, что есть некоторая мудрость, кою хорошо постигнуть мне. Я же ответил: «Какую же мудрость могу я постигнуть, когда у меня дома нет ещё своей постели?». Есзовомо сказал: «Душа возмужает быстрее тела; ум же острится в своём труде. Слушай, что я говорю, и пойми, чего тебе хочется, а чего нет». И я возвратился домой, и стал думать; и словно бы солнце озарило мою душу. Тогда я пошёл к Есзовомо и просил его открыть мне то, что он желал открыть. И он велел мне именовать его наставником, и приходить к нему во всякий день. И он учил меня многому о мире и о людях; и от всякого его слова словно бы исходили свет и тепло. Пришёл день, когда отец воспретил мне посещать наставника; я же не подчинился ему. Тогда он разгневался и избил меня; наставнику же грозил всячески. Но я вновь ослушался его и пошёл к наставнику. Я спросил наставника: «Что же делать?»; он ответил: «Ради малого – малые невзгоды, ради великого – великие невзгоды. Я научил тебя ещё малому; а учить великому время не пришло». Я спросил его: «Когда же придёт время?»; он ответил: «Тебе радеть о том». Скоро пришёл мой отец, и с ним ещё люди; они взяли наставника и бросили его в яму, в какую бросали злодеев; и никто в селении не вступился за него. Меня же отец покарал телесно нещадно, а после велел ходить за хозяйством вместе с братом. И я во всякую ночь приходил к яме и говорил с наставником; и хотел носить ему пищу, ибо его кормили скудно, – но он не велел. Отец прознал о моих хождениях и воспретил их под страхом жестокой кары. Тогда я пошёл к яме и спустился в неё. День был я в ней с наставником, и два; и к яме пришли мать и сестра, и просили меня выйти из неё; но я не вышел. Потом они пошли к отцу и просили его вынуть меня из ямы; но он был гневен на меня, и не пожелал сделать этого. Так мы с наставником обретались в яме, и он учил меня, как и раньше".