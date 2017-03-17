Нужна заставка в таком стиле, как на канале https://www.youtube.com/channel/UCeNpzcxM-hUhnabwC7oZeYw/videos У меня есть моя фотография и фраза которую нужно поставить. Заставка должна быть красочной, по теме криптовалют! Нужно сделать до завтра. ...
- Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $410
Все подробности обсудили в перепискеДизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно проверить приложение для MAC которое скачивается на этом сайте http://coin-sticker.com/ нет ли в нем скрытых угзор или вирусов. Какая цена за такой тест и срок?Тестирование ПО1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сайт мастернод https://masternodes.online/ Мне нужно настроить 3 мастерноды: 1. Horizen Securenode (ZEN-42) 2. PACcoin (PAC) 3. GoByte (GBX) Есть ли опыт? Какая цена? Какой срок?Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
1. Проверить отображение сайта во всех браузерах и выявить где некорректно отображается сайт: исправить съехавшую верстку и все остальные баги. Сайт avtek ua 2. Привести https://avtek.ua/b-belarus-minsk-tracktor-works страницу к такому виду как остальные на сайте https://avtek.ua/b-ford-trucks (добавить ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
РЕКЛАМА ТОЛЬКО В ПОИСКОВОЙ СЕТИ ГУГЛ И ЯНДЕКС!!! Без РСЯ и всего подобного! Тема: криптовалюты. Направление: обучение. Продукт: продажа обучающего курса по криптовалютам. Есть сайт http://unlim.capital/ ранее не рекламировал. ...Контекстная реклама9 заявокЗакрыт7 лет назад
Задача бота. Мониторить ТОП 100 монет https://coinmarketcap.com/coins/ или мониторить монеты бирж https://coinmarketcap.com/exchanges/bitfinex/ и https://coinmarketcap.com/exchanges/binance/ Мониторим только соотношения монета/USD (USDT) и монета/BTC Логика бота: Бот мониторит все выбранные монеты. Даем ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
размер 1080 x 1080 px. картинка 1. Фон и надпись КРИПТОВАЛЮТЫ - первая строка ОБУЧЕНИЕ - вторая строка Можно подать фон в стиле цветов айфон Х, или как-то дорого. ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно конвертировать видео в 3 формата Какая цена? Нужно сделать сегодня https://drive.google.com/open?id=0B0B-YDSlPap4eHA3bEwxcXBEZXM вот видеоВидеомонтаж1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $400
Нужен дизайн адаптивного лендинга. Текст отправил по почте.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно перевести документ (по ссылке https://drive.google.com/open?id=0ByDcMEMkCijGb1Z0eDBqOVVmMGc ) 163 стр. Нужен перевод каждый надписи на украинский язык! Нужно начать работу прямо сейчас и сделать очень быстро. Цена? ...Переводы12 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно взять самые яркие, сочные, крутые моменты с этих роликов. Возможно видео будет без звука, НО ЭТО НЕ ТОЧНО!!! 1. https://drive.google.com/open?id=0ByDcMEMkCijGQ1Y0LVVaZEJ5T0k 2. https://drive.google.com/open?id=0ByDcMEMkCijGY29zYXRpU1BDbzQ 3. возможно в пон. будет еще пару ...Видеомонтаж31 заявкаЗакрыт8 лет назад
Размер в сложенном виде будет А4, а если развернуть то наверно это А3. Мне надо сделать ее СРОЧНО за 1 день. Картинки и данные я дам. Будет похожа на ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно сделать в Word прямо сейчас. Перевод на украинский язык. Документ по ссылке https://drive.google.com/open?id=0ByDcMEMkCijGQk5RUlByVlBycUU Какая цена? Надо сделать за 2-3 часаПереводы7 заявокЗакрыт8 лет назад
ВАЖНО!!! Перевод на украинский язык. Файлы по ссылке (всего 4 файла) https://drive.google.com/open?id=0ByDcMEMkCijGVm5sRko1X1lJVVU ЦЕНА И СРОК? Рассматриваю предложения где указаны: ПОЛНАЯ ЦЕНА ЗА ВЕСЬ передов и срок!Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Во вложении пример и размеры баннера. Нужно сделать такой же, только для другой машины. Машина которую надо обработать во вложении. Надо Указать. Супер Акция* до 17.03.2017 Самосвалы Ford ...Баннеры18 заявокЗакрыт8 лет назад
Не грузит сайт hidromak com ua после перехода на https есть доступ к сайту только по ftp доступа к хостингу нет. Кто может решить сейчас и цена? и можно ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Открытка нужна через 3-4 часа! Размер А5 и поменьше для вложения в конверт (не знаю какой там размер) печать ее будет на плотной бумаге. Информация на открытке: Супербой Владимира Кличко ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно перевести на русский точно в таком же виде как презентация в оригинале. Всего 2 презентации по 70 листов. Ссылка на презентации https://drive.google.com/open?id=0ByDcMEMkCijGTENQbVgzTm92M3M Цена и срок? Это технический перевод, ...Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Во вложении файл, мне нужно СЕГОДНЯ переделать его так, чтобы вся информация сохранилась но его можно было печатать в формате А4 Сколько это стоит и когда будет готово?Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт8 лет назад