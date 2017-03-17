UnlimG

Дмитрий UnlimG

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$410
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$410
10 баллов
7 лет назад
Дизайн сайта
Не в первый раз работаю с Дмитрием, все прекрасно: отличный заказчик, понятные хотелки, на связи, приятный в общении, быстрая оплата. Всем рекомендую!
Обращаюсь не первый раз! Все быстро, четко, качественно. Спасибо
Ответный отзыв
gnapovskiy
Владимир 
42 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
19 отзывов
$6
10 баллов
7 лет назад
Анализ приложения MacOs на вирусы
macOS
Все отлично, оплата моментально, рекомендую.
Супер быстро, спасибо! Анализ уберег людей от скачивания вредоносной программы! Еще раз Большое Спасибо:)
Ответный отзыв
berzin
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Бот для телеграмм. Под Криптовалюты
Все превосходно !
Все сделал как надо! Рекомендую
Ответный отзыв
PortalX3
Роман 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Перевести видео с MOV в MP4 в ogg и webm
Всё прошло четко и быстро. Все бы заказчики были такими)
Очень понравилось работать, один из лучших исполнителей! Рекомендую:)
Ответный отзыв
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$400
10 баллов
8 лет назад
Дизайн лендинга
Отличный заказчик, с которым приятно поработать. Мои рекомендации к сотрудничеству!
Рекомендую к сотрудничеству. Все прошло быстро и были учтены все пожелания. :)
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