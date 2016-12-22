Перевести контент с русского на датский

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт5 заявок168 просмотров

Задача:Перевести контент с русского на датский - максимально правильный перевод, не владеющим авторам датским языком на должном уровне прошу не тратить ни моё, ни ваше время, google переводчики и тому подобные варианты тоже не подходят. Работа только для тех, кто действительно хорошо владеет датским языком !!! В тексте очень важно передать правильное значение ключевых слов.

В качестве красивого, изысканного декора внутренних помещений давно приобрела популярность вагонка из ясеня. Причин этому много, и связаны они, прежде всего, с особенностями древесины. Она эластична и великолепно гнется, поэтому материал можно использовать для декоративного оформления углов, округлых периметров, оконных проемов, арок и других архитектурных элементов.

Деревянная вагонка из ясеня получает пальму первенства среди отделочных стеновых материалов благодаря совокупности ценных свойств: 

• Отделка не восприимчива к перепадам внешних параметров; 

• Прочность вагонки ясеня превышает показатели дуба; 

• Дерево устойчиво к действию агрессивных факторов.

Влага не идет на пользу внешности и долговечности материала, поэтому основное применение вагонка из ясеня находит в оформлении внутренних интерьеров. Это надежный и экономичный, красивый и долговечный материал. Удобные крепления и пазы значительно упрощают монтаж и обеспечивают стенам сплошную, ровную поверхность. Натуральная и экологически чистая вагонка из ясеня скроет недостатки стен и коммуникации. Природный материал создает хорошую звукоизоляцию, наполняет стены теплом, а дом – живой энергетикой. Древесина отличается низкой гигроскопичностью, практически не впитывает влагу из окружающего пространства и сохраняет форму длительное время.

Сделать стены гладкими, оформить их максимально эстетично дает возможность вагонка из ясеня экстра класса, которую магазин эксклюзивных пиломатериалов Exclusive Wood закупает у лучших производителей по прямым контрактам. На представленную в каталоге вагонку цена зависит от качества исходной древесины для ее производства, внешних характеристик и параметров профиля. Все изделия сертифицированы, высокое качество гарантируется производителями.

8 лет назад
abstrakt
53 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Девушка со знанием английского.

    $100

    Требуется девушка с хорошим знанием английского и умением разговаривать на нем без акцента. Необходимо провести социальный опрос по телефону. Подробности в личной переписке.

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод статьи про АНДРОЙД

    Есть Большая статья на английском, требуется перевод. Требование к кандидату -это больше знание тематики- Android, но и в переводе человек также должен иметь опыт. Цена по переводу невысокая, т.к.перевод не должен быть профессиональным, ...

    Android
    Переводы25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Технический перевод (Автобизнес)

    Нужно перевести коды ошибок, которые появляются после диагностики. В Файле добавить новую колонку с русским переводом.  (Файл для перевода во вложении) Срок и цена? Спасибо!

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Перевод книги

    $700

    Книга 725300 знаков. 750$ окончательно  Кто готов взяться пусть переведет этот фрагмент НЕ ВСЕ!! Фрагмент: "Отец мой был почитаемым в селении человеком, имел стада и поля, и утварь из металла. И мать моя была ...

    Переводы31 заявка
    Закрыт
    8 лет назад