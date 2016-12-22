Задача: Перевести контент с русского на датский - максимально правильный перевод, не владеющим авторам датским языком на должном уровне прошу не тратить ни моё, ни ваше время, google переводчики и тому подобные варианты тоже не подходят. Работа только для тех, кто действительно хорошо владеет датским языком !!! В тексте очень важно передать правильное значение ключевых слов.

В качестве красивого, изысканного декора внутренних помещений давно приобрела популярность вагонка из ясеня. Причин этому много, и связаны они, прежде всего, с особенностями древесины. Она эластична и великолепно гнется, поэтому материал можно использовать для декоративного оформления углов, округлых периметров, оконных проемов, арок и других архитектурных элементов.

Деревянная вагонка из ясеня получает пальму первенства среди отделочных стеновых материалов благодаря совокупности ценных свойств:

• Отделка не восприимчива к перепадам внешних параметров;

• Прочность вагонки ясеня превышает показатели дуба;

• Дерево устойчиво к действию агрессивных факторов.

Влага не идет на пользу внешности и долговечности материала, поэтому основное применение вагонка из ясеня находит в оформлении внутренних интерьеров. Это надежный и экономичный, красивый и долговечный материал. Удобные крепления и пазы значительно упрощают монтаж и обеспечивают стенам сплошную, ровную поверхность. Натуральная и экологически чистая вагонка из ясеня скроет недостатки стен и коммуникации. Природный материал создает хорошую звукоизоляцию, наполняет стены теплом, а дом – живой энергетикой. Древесина отличается низкой гигроскопичностью, практически не впитывает влагу из окружающего пространства и сохраняет форму длительное время.

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