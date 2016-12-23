Перевод текста с русского на английский ( 100-120 слов )

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Завершен13 заявок196 просмотров

100-120 слов, простой текст, без использования специальной терминологии. Текст должен выйти максимально приближенным к американскому

разговорному. Сам текст личного характера, по этому скину выбранному исполнителю.

8 лет назад
webhouse
Евгений 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

annie_st
Анна 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
14 дней назад
8 лет назад
$3
1 день
Качественно и оперативно. Спасибо
Все хорошо. Спасибо!

Заявки фрилансеров

annie_st
Анна 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
14 дней назад
8 лет назад

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