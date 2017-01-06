Перевод интерфейса с Русского на Немецкий

Требуется перевести русский интерфейс сайта на немецкий язык. Для перевода создана удобная панель, в которой будет указан русский вариант (слово/словосочетание/предложение) и поле для варианта на немецком языке. Скрин панели- http://joxi.ru/12M7jyzuMMwRJr

По объему около 450 элементов.

В заявках укажите, пожалуйста, примерную стоимость и сроки. Заранее спасибо всем откликнувшимся!