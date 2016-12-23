Поиск информации на сайтах стран Азии

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Закрыт6 заявок163 просмотра

Необходимо провести исследование рынка по конкретной тематике на сайтах стран: Вьетнам, Камбоджа, Индонезия, Тайланд. Конкретно: погуглить, найти профильные сайты, собрать информацию. И перевести на русский)

8 лет назад
showjumper
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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