Перевод статьи с украинского на английский

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Завершен10 заявок230 просмотров

Тематика - лингвистика, термины как из лингвистики, так и технические (программирование), с терминами для перевода могу помочь.

Объем порядка 5-6 страниц, но есть скриншоты и таблицы, где переводить много не надо.

8 лет назад
toneo
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Ksenija46
55 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$53
2 дня
Перевод был сложного научного текста, но в целом получилось хорошо, перевод сделан достаточно быстро.
Очень приятно сотрудничать! Мгновенная оплата, отличная коммуникация и терпение, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ksenija46
55 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад

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