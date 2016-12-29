Перевод. Описание для раскраски. RUS -> ENG

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Завершен21 заявка256 просмотров

Требуется перевести на английский язык описание для раскраски по мультфильму "Холодное сердце"

Текст примерно на 1000 знаков. 

8 лет назад
Ev-Gen
37 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

client_is
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$2
1 день
Спасибо за быстрое и качественное выполнение заказа.
Все прошло, как и договаривались. Отдельное спасибо за вебмани.

Заявки фрилансеров

client_is
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад

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