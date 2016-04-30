Требуется человек, который может перевести статью с английского на русский. Статьи о Linux и работе в нем, соответственно человек должен иметь некий опыт работы с этой системой. Требуется не сухой перевод слово в ...
Исп-рус 70 стр. и рус-исп 180 стр.
Фрагменты задания – во вложении. Поручение задания – ~29 декабря. Срок выполнения – ~18 января. Можно взять только одну из языковых пар.
Предлагаемая оплата (руб. за 1800 знсп исходника): исп-рус от 200; рус-исп от 250, вы можете обозначить свою цену.
Требования к переводчику — отличные навыки технического перевода в любой из языковых пар (лучше – в обоих), владение нефтяной тематикой, терминологией (в идеале профильное образование, как минимум – хорошо разбираться в технике).
Прочие требования по существу к процессу и результату перевода: http://www.alfa-perevod.ru/ru/translation/trebovaniya (ред. 2016-04-30)
В случае заинтересованности в участии потребуется выполнить тестовый перевод. В целях оптимизации вашего времени и труда, просим вас выполнить следующие действия в следующем порядке (мы постараемся оперативно коммуницировать):
1. Только переводчики, с которыми у нас ранее не было опыта сотрудничества по тем или иным языковым парам – прислать свои образцы перевода ("оригинал+перевод", нефтяная либо иная сложная техническая тематика) в соответствующих языковых парах.
2. До 26 декабря 21:00 МСК прислать тестовый перевод первой страницы каждого из двух вложенных файлов.
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