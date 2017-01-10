Перевод технических статей с английского на русский

Требуется человек, который может перевести статью с английского на русский.

Статьи о Linux и работе в нем, соответственно человек должен иметь некий опыт работы с этой системой.

Требуется не сухой перевод слово в слово, а качественный литературный перевод + если что-то получается сказать своими словами, то это большой плюс.

По объемам - 2 статьи в неделю.

Обязательное требование - статьи должны быть в виде гугл-документов

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Присылайте, пожалуйста, примеры своих работ, а также бюджет и контактные данные.