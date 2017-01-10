Перевод технических статей с английского на русский

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Завершен32 заявки382 просмотра

Требуется человек, который может перевести статью с английского на русский.

Статьи о Linux и работе в нем, соответственно человек должен иметь некий опыт работы с этой системой.

Требуется не сухой перевод слово в слово, а качественный литературный перевод + если что-то получается сказать своими словами, то это большой плюс.

По объемам - 2 статьи в неделю.

Обязательное требование - статьи должны быть в виде гугл-документов

Оплата WMZ 

Присылайте, пожалуйста, примеры своих работ, а также бюджет и контактные данные.

Linux
8 лет назад
alexei_tsdg
Алексей 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

tasty_jam
Никита 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Никита очень хорошо сделал перевод. Вник в тему, многие вещи описал не сухим техническим языком, а сделал доступным для простого обывателя Крайне рекомендую как хорошего переводчика
Задачи поставлены понятно, отношение к фрилансеру уважительное, оплата в срок. Всё это замечательно настраивает на рабочий лад, рекомендую.

Заявки фрилансеров

tasty_jam
Никита 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад