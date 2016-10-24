alexei_tsdg

Необходимо на Go реализовать работу с хедлес хромиумом через одну из стандартных библиотек типа CDP и т.д. Задача простая. На входе строка URL, например https://example.com На выходе нужно получить структурку, которая будет содержать информацию о том, какие URL ...
- $70Прикладное ПО9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
Требуется разработать приложение для IOS, выполняющее автоматизацию работы нативного браузера (предпочтительно) либо отдельно установленного хрома. Приложение не будет публиковаться в магазине приложений, копии будут работать на локальных телефонах с активированным режимом разработчика. Бюджет обсуждаем. Оплата WMZ Предоставление исходных кодов ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $50
Требуется разработать многопоточный HTML парсер на языке Go, с поддержкой как UTF-8 так и других кодировок, с получением URL из Redis и записью результатов в Redis. Скрипт должен поддерживать установку кастомного User Agent, обеспечить подстановку ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Добрый день. Для главной страницы сайта требуется выполнить перевод текста с русского на английский. Текст не большой - краткое описание отчетов, которые доступны пользователям сервиса. Требование одно - грамотный английский, понимание специфики текстов, используемых для общения между "интернет ...Переводы1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $100
Требуется разработать простое приложение под андройд. Фонарик + служба, сообщающая свое состояние + json post на сервер + управление иконкой приложения. Root права требоваться не должны. Детальное ТЗ будет выдано после общения в скайпе. Дизайн в виде PSD в ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $100
Необходимо выполнить дизайн главной страницы новостного сайта и выполнить верстку. Дизайн - 1, 2 или 3 колонки. Картинка от новости, заголовок, краткое содержание, ссылка читать дальше. В шапке название сайта и строка поиска. Под строкой поиска рекламный блок. Под ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется человек, который может перевести статью с английского на русский. Статьи о Linux и работе в нем, соответственно человек должен иметь некий опыт работы с этой системой. Требуется не сухой перевод слово в слово, а качественный литературный ...Переводы1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $400
Добрый день. Требуется разработать не сильно сложную программу для Андройд. От разработчика требуется умение работать со службами (написание своих) без прав root на устройстве. Работа с WebView Screenshot Детально в скайпе. Бюджет на разработку прототипа - 300-500 долларовМобильные приложения1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $50Системное администрирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день Необходимо разработать простую программу на QT. Именно на нем, не на дельфи, не на чем-то еще =) Простое техническое задание ниже Бюджет 20-30 долларов Оплата только WMZ Предоплата НЕ возможна Пожалуйста, пишите в скайп, согласуем детали Спасибо ------ Необходимо на QT >=5.6 ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Добрый день Требуется специалист с опытом продвижения сайта на англоязычных рынках. Без ссылочного спама с различных бирж Остальные методики обсуждаемы Цель - увеличение поискового трафика на конечном сайте программы + установка программы пользователем По бюджету и всем остальным вопросам пишите, ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Необходимо нарисовать дизайн формы приложения WPF. Предоставить необходимо PSD, в котором 1 элемент - 1 слой. Рисуем дизайн приложения - Parrent Control, цель программы - фильтрация контента по стоп словам. Форма не масштабируемая Размер формы - 700 по ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется написать несколько статей на тему необходимости использования Antimalware software на компьютере. От исполнителя требуется понимание для чего используются подобные программы и какой функционал в них заложен. Язык статей - Английский Крайне желателен носитель языка. Необходим LSI текст. Объем ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт8 лет назад
Для работы над новыми проектами и поддержки уже выполненных требуется PHP разработчик. Требования: уверенное знание php; способность быстро разбираться в чужом коде; понимание и умение использовать ООП, MVC; опыт работы с Laravel или подобным фреймворком; умение писать документированный код; грамотные запросы и ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт8 лет назад