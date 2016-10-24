alexei_tsdg

Алексей alexei_tsdg

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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$2
выплачено фрилансерам
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  • Приложение на golang + headless chromium

    $70

    Необходимо на Go реализовать работу с хедлес хромиумом через одну из стандартных библиотек типа CDP и т.д. Задача простая. На входе строка URL, например https://example.com На выходе нужно получить структурку, которая будет содержать информацию о том, какие URL ...

    JavascriptCSSGolang
    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Приложение для IOS

    $500

    Требуется разработать приложение для IOS, выполняющее автоматизацию работы нативного браузера (предпочтительно) либо отдельно установленного хрома.  Приложение не будет публиковаться в магазине приложений, копии будут работать на локальных телефонах с активированным режимом разработчика. Бюджет обсуждаем. Оплата WMZ Предоставление исходных кодов ...

    iOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скрипт на Go lang

    $50

    Требуется разработать многопоточный HTML парсер на языке Go, с поддержкой как UTF-8 так и других кодировок, с получением URL из Redis и записью результатов в Redis. Скрипт должен поддерживать установку кастомного User Agent, обеспечить подстановку ...

    HTMLRedis
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод с русского на английский

    $10

    Добрый день. Для главной страницы сайта требуется выполнить перевод текста с русского на английский. Текст не большой - краткое описание отчетов, которые доступны пользователям сервиса. Требование одно - грамотный английский, понимание специфики текстов, используемых для общения между "интернет ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Простое приложение под Android

    $100

    Требуется разработать простое приложение под андройд. Фонарик + служба, сообщающая свое состояние + json post на сервер + управление иконкой приложения. Root права требоваться не должны. Детальное ТЗ будет выдано после общения в скайпе. Дизайн в виде PSD в ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн главной страницы + верстка

    $100

    Необходимо выполнить дизайн главной страницы новостного сайта и выполнить верстку. Дизайн - 1, 2 или 3 колонки. Картинка от новости, заголовок, краткое содержание, ссылка читать дальше. В шапке название сайта и строка поиска. Под строкой поиска рекламный блок. Под ...

    Дизайн главной страницыШапка для сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Перевод технических статей с английского на русский

    Требуется человек, который может перевести статью с английского на русский. Статьи о Linux и работе в нем, соответственно человек должен иметь некий опыт работы с этой системой. Требуется не сухой перевод слово в слово, а качественный литературный ...

    Linux
    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка Андройд приложения

    $400

    Добрый день. Требуется разработать не сильно сложную программу для Андройд. От разработчика требуется умение работать со службами (написание своих) без прав root на устройстве. Работа с WebView Screenshot Детально в скайпе. Бюджет на разработку прототипа - 300-500 долларов

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Простая программа на QT по Windows

    Добрый день Необходимо разработать простую программу на QT. Именно на нем, не на дельфи, не на чем-то еще =) Простое техническое задание ниже Бюджет 20-30 долларов Оплата только WMZ Предоплата НЕ возможна Пожалуйста, пишите в скайп, согласуем детали Спасибо ------   Необходимо на QT &gt;=5.6 ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Продвижение сайта на международном рынке

    Добрый день Требуется специалист с опытом продвижения сайта на англоязычных рынках. Без ссылочного спама с различных бирж Остальные методики обсуждаемы Цель - увеличение поискового трафика на конечном сайте программы + установка программы пользователем По бюджету и всем остальным вопросам пишите, ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн формы приложения под Windows

    $30

    Необходимо нарисовать дизайн формы приложения WPF. Предоставить необходимо PSD, в котором 1 элемент - 1 слой. Рисуем дизайн приложения - Parrent Control, цель программы - фильтрация контента по стоп словам. Форма не масштабируемая Размер формы - 700 по ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написание статей на тему Antimalware software

    Требуется написать несколько статей на тему необходимости использования Antimalware software на компьютере. От исполнителя требуется понимание для чего используются подобные программы и какой функционал в них заложен. Язык статей - Английский Крайне желателен носитель языка. Необходим LSI текст. Объем ...

    Написание статей
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • PHP разработчик

    Для работы над новыми проектами и поддержки уже выполненных требуется PHP разработчик. Требования: уверенное знание php; способность быстро разбираться в чужом коде; понимание и умение использовать ООП, MVC; опыт работы с Laravel или подобным фреймворком; умение писать документированный код; грамотные запросы и ...

    PHPLaravelMySQL
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Broon
56 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Перевод с русского на английский
Приятное сотрудничество во всех отношениях. Оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.
Текст переведен с учетом специфики английского IT языка. Очень рекомендую
Ответный отзыв
WaideShery
Вадим 
35 летЕгипет
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
25 отзывов
$100
10 баллов
7 лет назад
Простое приложение под Android
Все отлично! Приятно сотрудничать!
Хорошо поработали. Программа готова и уходит на продакшн Рекомендую
Ответный отзыв
DmTori
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Дизайн главной страницы + верстка
Понравилось работать с Алексеем. Замечательный заказчик очень вежлив и приятен в общении, всегда на связи, мгновенная оплата. Спасибо за интересный проект. Всем рекомендую и сама с удовольствием еще посотрудничаю))
Виктория и Константин отлично потрудились и сделали великолепный дизайн и кроссбраузерную верстку с поддержкой мобильных. Отличная коммуникация, всегда на связи, учли все пожелания Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
tasty_jam
Никита 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Перевод технических статей с английского на русский
Задачи поставлены понятно, отношение к фрилансеру уважительное, оплата в срок. Всё это замечательно настраивает на рабочий лад, рекомендую.
Никита очень хорошо сделал перевод. Вник в тему, многие вещи описал не сухим техническим языком, а сделал доступным для простого обывателя Крайне рекомендую как хорошего переводчика
Ответный отзыв
ki44321
Виктор 
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
$400
10 баллов
7 лет назад
Разработка Андройд приложения
Приятный в общении человек. Знает и понимает что хочет получить. Точное ТЗ. Своевременная оплата. Будем сотрудничать дальше. Спасибо!
Отличный разработчик Все сделал в срок Провел с нами тестирование Учел все пожелания Будем сотрудничать в дальнейшем Огромное спасибо
Ответный отзыв