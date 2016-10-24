alexei_tsdg

Добрый день Необходимо разработать простую программу на QT. Именно на нем, не на дельфи, не на чем-то еще =) Простое техническое задание ниже Бюджет 20-30 долларов Оплата только WMZ Предоплата НЕ возможна Пожалуйста, пишите в скайп, согласуем детали Спасибо ------ Необходимо на QT >=5.6 ...