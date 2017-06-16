DmTori

Виктория Дмитриева DmTori

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайна и Верстка сайтов, одностраничников, Landing Page

Здравствуйте, уважаемые заказчики

Пару слов о себе:

Я занимаюсь созданием дизайна для веб-страниц, сайтов и LP. Работаю в паре с мужем Верстальщиком.

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Этапы нашей с вами работы:

  • Предоставляете информацию о проекте (ТЗ или прочее);
  • Обсуждение пожеланий и сроков;
  • Предлагаю вам предварительный дизайн-макет в формате PNG;
  • Внесение правок (если таковы будут);
  • Окончательное утверждение макета;
  • Оплачиваете работу;
  • Высылаю вам исходники;
  • Верстка проекта (если пожелаете).
Работая со мной вы получаете:

Качественно выполненную работу, уверенность в соблюдении сроков, креативные решения стандартных задач и хорошее настроение :)

Оплата:

Webmoney (WMZ), карта ПриватБанка.

Контакты:

Skype - dm_tori

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Отзывы заказчиков

olia_sivik
Ольга 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Лэндинг для регистрации в мероприятии - дизайн и верстка
Приятная и результативная работа - несмотря на значительную разницу во времени, все вопросы решались быстро, результатом довольны. Спасибо Виктория, при возникновении подобных проектов будем обращаться к Вам еще.
Ольга очень вежливый и приятный в общении заказчик. Предоставила все необходимые материалы для работы, всегда на связи, оплата без задержек. Рекомендую и буду рада дальнейшему сотрудничеству)
Ответный отзыв
Good-luck
Артем 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Дизайн полосы с отзывами для сайта
Отлична работа, все красиво и точно в срок. Рекомендую всем Викторию!
Артем, отличный заказчик, знает чего хочет. Всегда на связи, быстрая оплата. Сотрудничеством осталась довольна.
Ответный отзыв
lanaun
47 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Ищу дизайнера на лендинг
Виктория всегда на связи, что для меня не мало важно. Профессионал своего дела. Понимала что я хочу и мгновенно это реализовывала. Приятна в общении. Соответствует цена - качество! Рекомендую! Буду продолжать сотрудничать...Спасибо, Виктория!
Благодарю Светлану за интересный проект. Грамотно описанное ТЗ, всегда на связи, мгновенная оплата. Светлана очень вежлива и приятна в общении. Рекомендую как надежного и ответственного заказчика. Буду рада дальнейшему сотрудничеству)
Ответный отзыв
nina_nokhrina
Нина 
47 лет
19 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Отрисовка контентной части страницы в рамках существующего дизайна
Очень понравилось работать с Викторией. Всё отрисовано по ТЗ и все дополнительные пожелания учтены.
Нина отличный заказчик, четкое и понятное ТЗ, всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
alexei_tsdg
Алексей 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Дизайн главной страницы + верстка
Виктория и Константин отлично потрудились и сделали великолепный дизайн и кроссбраузерную верстку с поддержкой мобильных. Отличная коммуникация, всегда на связи, учли все пожелания Рекомендую к сотрудничеству
Понравилось работать с Алексеем. Замечательный заказчик очень вежлив и приятен в общении, всегда на связи, мгновенная оплата. Спасибо за интересный проект. Всем рекомендую и сама с удовольствием еще посотрудничаю))
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
20 отзывов
$7/час
от $20от 2 дней
#190