Дизайна и Верстка сайтов, одностраничников, Landing Page
Здравствуйте, уважаемые заказчики
Пару слов о себе:
Я занимаюсь созданием дизайна для веб-страниц, сайтов и LP. Работаю в паре с мужем Верстальщиком.
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Этапы нашей с вами работы:
- Предоставляете информацию о проекте (ТЗ или прочее);
- Обсуждение пожеланий и сроков;
- Предлагаю вам предварительный дизайн-макет в формате PNG;
- Внесение правок (если таковы будут);
- Окончательное утверждение макета;
- Оплачиваете работу;
- Высылаю вам исходники;
- Верстка проекта (если пожелаете).
Оплата:
Webmoney (WMZ), карта ПриватБанка.
Контакты:
Skype - dm_tori
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Портфолио
- Letter for Ad Security61 просмотр
- Landing Page Sivik503 просмотра
- Landing Page Green Card460 просмотров
- Innstroy1134 просмотра
- Site Great mind479 просмотров
- Home page at site Гидромаш706 просмотров
- Totclub325 просмотров
- Site Green Card382 просмотра
- Home page of AllHyip326 просмотров
- Letter БорщLove415 просмотров
- Home page at site Photo Collage475 просмотров
- Design of the main blog page597 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
7 лет назад
Приятная и результативная работа - несмотря на значительную разницу во времени, все вопросы решались быстро, результатом довольны. Спасибо Виктория, при возникновении подобных проектов будем обращаться к Вам еще.
Ответный отзыв
Ольга очень вежливый и приятный в общении заказчик. Предоставила все необходимые материалы для работы, всегда на связи, оплата без задержек. Рекомендую и буду рада дальнейшему сотрудничеству)
$5
10 баллов
8 лет назад
Отлична работа, все красиво и точно в срок. Рекомендую всем Викторию!
Ответный отзыв
Артем, отличный заказчик, знает чего хочет. Всегда на связи, быстрая оплата. Сотрудничеством осталась довольна.
$70
10 баллов
8 лет назад
Виктория всегда на связи, что для меня не мало важно. Профессионал своего дела. Понимала что я хочу и мгновенно это реализовывала. Приятна в общении. Соответствует цена - качество! Рекомендую! Буду продолжать сотрудничать...Спасибо, Виктория!
Ответный отзыв
Благодарю Светлану за интересный проект. Грамотно описанное ТЗ, всегда на связи, мгновенная оплата. Светлана очень вежлива и приятна в общении. Рекомендую как надежного и ответственного заказчика. Буду рада дальнейшему сотрудничеству)
$35
10 баллов
8 лет назад
Очень понравилось работать с Викторией. Всё отрисовано по ТЗ и все дополнительные пожелания учтены.
Ответный отзыв
Нина отличный заказчик, четкое и понятное ТЗ, всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую.
$100
10 баллов
8 лет назад
Виктория и Константин отлично потрудились и сделали великолепный дизайн и кроссбраузерную верстку с поддержкой мобильных. Отличная коммуникация, всегда на связи, учли все пожелания Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Понравилось работать с Алексеем. Замечательный заказчик очень вежлив и приятен в общении, всегда на связи, мгновенная оплата. Спасибо за интересный проект. Всем рекомендую и сама с удовольствием еще посотрудничаю))
Дизайн сайтов
20 отзывов
$7/час
от $20от 2 дней
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