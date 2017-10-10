Привет! Ищу профи с опытом создания классного дизайна для соцсетей (Facebook) чтобы оформить 4 страницы тематик: фитнес, мужской журнал, путешествия, женская. С вас дизайн главной и аватарки (http://prntscr.com/gsnw85), а так же брендинг превью постов: вотермарка ...
Дизайн полосы с отзывами для сайта
Добрый день!
Мне нужно точно по этому образцу сделать дизайн полосы с отзывами http://joxi.ru/12M5ddqS4Kd4w2
Просто изменить пару цветов под дизайн моего сайта и заменить одну иконку
Выбранный исполнитель
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