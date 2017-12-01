Дизайн сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок185 просмотров

Выполнить ряд графических задач для веб-сайта, все подробности, примеры и бриф - лично исполнителю

8 лет назад
lupus_malus
Дмитрий 
51 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад
$200
10 дней
Алексей - отличный дизайнер. Обращаюсь не впервые, всегда оперативно реагирует, предлагает креативные варианты дизайна, очень лояльно относится к правкам. По срокам выручал не раз.
Дмитрий — приятный человек и очень демократичный заказчик. Который умеет и хочет слушать исполнителя. От сотрудничества снова — только положительные впечатления. Спасибо!

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
8 лет назад
Лучший веб-дизайнер апреля
#1
Дизайн сайтов

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