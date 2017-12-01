Привет! Ищу профи с опытом создания классного дизайна для соцсетей (Facebook) чтобы оформить 4 страницы тематик: фитнес, мужской журнал, путешествия, женская. С вас дизайн главной и аватарки (http://prntscr.com/gsnw85), а так же брендинг превью постов: вотермарка ...
Дизайн сайта
Выполнить ряд графических задач для веб-сайта, все подробности, примеры и бриф - лично исполнителю
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Для интернет магазина требуется переделать логотип, просто сменить иконку и название. Также нужно создать(нарисовать+сверстать) PopUp окошко-уведомление о заказке и нарисовать несколько банеров. Контакты через: ICQ, Джаббер(предпочтительно), Telegram. Скайпом не пользуюсь! ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $44
Нужно нарисовать дизайн лендинга на тему: детские GPS-часы Срок выполнения до 04.10.2017г., до 18 часов по Мск. Стоимость работы 2500 руб. Подробности работы обсудим с кандидатами. ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужно разработать дизайн сайта (Ленд) + 1 внутреннюю.Завершен8 лет назад
- $120
Нарисовать две странички по макетам. Bootstrap сетка, flat или material стиль. Бюджет: 120$ Сроки: 6 дней ТЗ и макеты в приложенииЗавершен8 лет назад
Добрый день, дизайнеры! Просьба ВНИМАТЕЛЬНО прочитать задание и НЕ предлагать, что то отличное от того, что указано в проекте. Ищем дизайнера для оформления групп в соц сетях. ВАЖНО: 1) что ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно разработать меню ресторана в figma.com + Обрабтка фотоДизайн сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
Задача На существующем сайте (Joomla! 3.6.5 Stable) и (VirtueMart3.0.12) сервисного центра (компьютерной техники и ноутбуков) и интернет-магазина (запчастей для ноутбуков). Нужно, изменить макет шаблона и сделать красивую "главную страницу", блоками в стиле ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
Что надо: дизайн одностраничного сайта + 1 внутреняя страница Сколько экранов: 1 экран главная + 1 экран внутреняя Какая тематика: взаимотношения межу людьми Что предосавите: предоставим блочную структуру контента, который должен присутсвовать ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужны прототипы для корпоративного сайта. Компания занимается решениями для защиты от пожаров. Формат не важен (axure, moqups, просто рисунки) - главное, чтобы просто было понятно. Дизайн главной готов (стиль, шапку ...Завершен8 лет назад