Меню ресторана

Требуется сделать редизайн корпоративного сайта трэвел-агентства www.vertas.ru (можно зайти и посмотреть, что он из себя представляет на данный момент). Тематика сайта: авиа и железнодорожные перевозки (не интернет-магазин, продажа на сайте не ведется), бизнес-авиация (но ...