Изменение дизайна сайта на Joomla, создание главной страницы

Задача

На существующем сайте (Joomla! 3.6.5 Stable) и (VirtueMart3.0.12) сервисного центра (компьютерной техники и ноутбуков) и

интернет-магазина (запчастей для ноутбуков). Нужно, изменить макет шаблона и сделать

красивую "главную страницу", блоками в стиле шахматной доски - фотография

слева, текст справа, ниже текст слева, фотография справа и так далее, с ссылками

на страницы с подробным описанием об услугах сервисного центра. Более подробную

информация в личных сообщениях и/или по телефону.