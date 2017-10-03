Здравствуйте! Есть сайт - https://personaim.ogrim.by/ Он делался без дизайнера. Нужно привести внешний вид в порядок. Структуру оставляем без изменений. Нужны рекомендации по изменению шрифтов, фонов, оформлению. Синий цвет сайта оставляем, остальное можно менять. ...
Изменение дизайна сайта на Joomla, создание главной страницы
Задача
На существующем сайте (Joomla! 3.6.5 Stable) и (VirtueMart3.0.12) сервисного центра (компьютерной техники и ноутбуков) и
интернет-магазина (запчастей для ноутбуков). Нужно, изменить макет шаблона и сделать
красивую "главную страницу", блоками в стиле шахматной доски - фотография
слева, текст справа, ниже текст слева, фотография справа и так далее, с ссылками
на страницы с подробным описанием об услугах сервисного центра. Более подробную
информация в личных сообщениях и/или по телефону.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Что надо: дизайн одностраничного сайта + 1 внутреняя страница Сколько экранов: 1 экран главная + 1 экран внутреняя Какая тематика: взаимотношения межу людьми Что предосавите: предоставим блочную структуру контента, который должен присутсвовать ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужны прототипы для корпоративного сайта. Компания занимается решениями для защиты от пожаров. Формат не важен (axure, moqups, просто рисунки) - главное, чтобы просто было понятно. Дизайн главной готов (стиль, шапку ...Завершен8 лет назад
- $450
Главная и внутренние. ТЗ отправил.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть текущая кривая версия, хотелось бы нарисовать что-то с нуля, хорошо продающее. Адаптивный диз + верстка. Подробнее в личной перепискеЗавершен8 лет назад
Тематика: архитектурная подсветка зданий и коттеджей Необходимо изучить тему, конкурентов, постараться понять боли клиентов (готов на многочасовое интервью для ответов на ваши вопросы и погружение вас в специфику направления) На выходе должно получиться ...Завершен8 лет назад
Нужно создать дизайн для сайта не landing. Доп. страниц более 8. Но нужен дизайнер, имеющий профильное образование. Работа только в программе типа Adobe Xd или скеч или любой другой ит.д. Результат работы ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется сделать редизайн корпоративного сайта трэвел-агентства www.vertas.ru (можно зайти и посмотреть, что он из себя представляет на данный момент). Тематика сайта: авиа и железнодорожные перевозки (не интернет-магазин, продажа на сайте не ведется), бизнес-авиация (но ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Нужен редизайн сайта. Хотим сделать его более удобным, презентабельным, интересным, аккуратным, лёгким, не скучным, свежим, живым и вызывающим доверие. Вводная информация: http://rgho.st/private/8ZQyJDVCG/f722c648efa94876ab7f917f2e61ac2a Оплата в рублях, очень ...Завершен8 лет назад
- $135
Тематика - Интегратор ТЗ в приложенииЗавершен8 лет назад