Добрый день.

Нужен редизайн сайта. Хотим сделать его более удобным, презентабельным, интересным, аккуратным, лёгким, не скучным, свежим, живым и вызывающим доверие.

Вводная информация: http://rgho.st/private/8ZQyJDVCG/f722c648efa94876ab7f917f2e61ac2a

Оплата в рублях, очень желательно по б/н расчёту.

P.S. Пожалуйста, ознакомьтесь со всей информацией в архиве и напишите ответ со смыслом.

В ответе также прошу указать:

- ссылку на портфолио за последний год;

- какой схемы работы вы придерживаетесь;

- цену и сроки.