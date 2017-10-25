Тематика - Интегратор ТЗ в приложении
Редизайн сайта
Добрый день.
Нужен редизайн сайта. Хотим сделать его более удобным, презентабельным, интересным, аккуратным, лёгким, не скучным, свежим, живым и вызывающим доверие.
Вводная информация: http://rgho.st/private/8ZQyJDVCG/f722c648efa94876ab7f917f2e61ac2a
Оплата в рублях, очень желательно по б/н расчёту.
P.S. Пожалуйста, ознакомьтесь со всей информацией в архиве и напишите ответ со смыслом.
В ответе также прошу указать:
- ссылку на портфолио за последний год;
- какой схемы работы вы придерживаетесь;
- цену и сроки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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