Есть изображения товаров на белом фоне (и пару штук на черном). Всего 45. Нужно сделать прозрачный фон. Контуры товара должны быть идеально ровными, поскольку размещаться они потом будут на вот таком фоне ...
Редизайн страницы
Требуется макет страницы под вёрстку, возможно с последующей вёрсткой. Редизайн существующей страницы - обзор обучающего видеокурса с объёмными отзывами, которые нужно скомпоновать, а фотографии в каждом отзыве упаковать в галерею. Страница будет верстаться под Джумлу.
Структура:
1. Заголовок
2. Видеообзор (шириной на всю страницу)
3. Краткое описание курса
4. Отзывы
Дизайн должен соответствовать тематике курса.
Заполняемость на весь монитор.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $11Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Оформить канал на YouTube .( детский канал) Разработать логотип , шапку, может быть еще какие либо вставки. Пример оформленных каналов: Like Nastya, Kids Diana Show , Miss Katy Привести примеры ваших работ.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт8 лет назад
Нарисовать дизайн таблицы размеров для интернет-магазина, ТЗ в личку.Завершен8 лет назад
- $135
Нужен стильный дизайн ИМ по продаже зимней обуви. Функционал и структура стандартные. Логотип и презентация с фирменными цветами имеются. Условия работы: подтверждение участия в проекте - аванс 15% - проработка дизайна до победного конца - ...Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
Здравствуйте! Нужно сделать дизайн лендинга на 5 экранов. Есть подробное тех. задание + мокап того что требуется (полное расположение элементов). Нужен современный, продающий дизайн. Работа срочная! Надо сделать большую часть лендинга на завтра (01.10.2017) ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад
я хочу чтобы ТЫ сделал мне шапку для ютуб канала под названием ТОП ШОК тема канала экстремальные репортажи ,(мы люди серьёзные) нужно сделать в какой то такой тематике и главное в ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
Добрый день, дамы и господа. Требуется дизайнер, который отрисует не большой сайт. Сайт имеет главную страницу. И 6-7 внутренних страниц. Тематика сайта ( Казино ) Если делали что-то похожее, скидывайте примеры. ...Завершен8 лет назад
нужен дизайн по теме производство женской одежды и установить дизайн на WordPress.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Здравствуйте! Нужно сделать дизайн лендинга на 5 экранов. Есть подробное тех. задание + мокап того что требуется (полное расположение элементов). Нужен современный, продающий дизайн. Работа срочная! Надо сделать большую часть лендинга на завтра (30.09.2017) ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо отрисовать (перерисовать) страницу "достижения" на готовом сайте. ТЗ в прикрепленном файле.Закрыт8 лет назад