Редизайн страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок222 просмотра

Требуется макет страницы под вёрстку, возможно с последующей вёрсткой. Редизайн существующей страницы - обзор обучающего видеокурса с объёмными отзывами, которые нужно скомпоновать, а фотографии в каждом отзыве упаковать в галерею. Страница будет верстаться под Джумлу.

Структура:

1. Заголовок

2. Видеообзор (шириной на всю страницу)

3. Краткое описание курса

4. Отзывы

Дизайн должен соответствовать тематике курса.

Заполняемость на весь монитор.

Joomla
8 лет назад
IVSATIN
Сергей 
54 года
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Olisha
Ольга 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
день назад
8 лет назад
$50
2 дня
Просто удача какая-то, что нашли такого исполнителя! Мало того, что Ольга профессионал с большой буквы, так у неё ещё масса других положительных качеств. Схватывает всё на лету, понимает желание заказчика иногда лучше самого заказчика. Постоянно на связи, редактирование нон-стоп в режиме онлайн! Качество исполнения и скорость просто реактивные! Очень открыта и приятна в общении. Однозначно в избранные! Обратимся ещё не раз и всем рекомендуем. Не прогадаете!
Отличный заказчик, четко знает что хочет, приятный в общении. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Olisha
Ольга 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
день назад
8 лет назад

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