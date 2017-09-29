Дизайн лендинга. Срочно!

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок183 просмотра

Здравствуйте!

Нужно сделать дизайн лендинга на 5 экранов. Есть подробное тех. задание + мокап того что требуется (полное расположение элементов). Нужен современный, продающий дизайн. Работа срочная! Надо сделать большую часть лендинга на завтра (01.10.2017)  на 16:00 по МСК. Внести правки уже можно будет в течении понедельника.  Оставляйте заявку, только если готовы вложиться в сроки.

Подробности отправлю тем, чье портфолио заинтересует.

Бюджет ограничен в 100$

Спасибо за внимание!

8 лет назад
Kadilak
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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