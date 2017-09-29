Доброго вечера! Сориентируйте по цене. Нужен сайт по предложению услуг по постройке ангаров и подобных сооружений (пример angar36.ru) Стоимость дизайна или под ключ сайта?
Отрисовать страницу "достижения" на сайте.
Необходимо отрисовать (перерисовать) страницу "достижения" на готовом сайте. ТЗ в прикрепленном файле.
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