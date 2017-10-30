Необходимо разработать дизайн сайта.

Неполное тз в приложении, для дизайна в принципе описание достаточное

Требования:

1. Делаем прототип главной страницы сайта – согласование – оплата 5%, прототип остальных страниц – 10%

2. Дизайн главной страницы сайта – согласование – оплата 10%

3. Дизайн остальных страниц – согласование – оплата возможна после каждой страницы сайта

4. Веб студии не беспокоить – сами такие )

5. Предоплат не даем.

6. Исполнитель – Вы ответственный, готовый работать, готовый к дальнейшему сотрудничеству

7. Страниц 9 основных, 14 на базе одного шаблона

Мы лояльные )

В ответе на заявку просьба указать:

1. Одну или две лучшие работы (прототип, дизайн)

2. Ватсапп, скайп – любой контакт по которому я могу связаться в течении 1-2 часов

3. Кандидата выберем сегодня вечером, исполнителя завтра утром )

4. Бюджет за который Вы готовы выполнить )