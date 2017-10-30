Необходимо разработать дизайн сайта.

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок346 просмотров

Необходимо разработать дизайн сайта. 

Неполное тз в приложении, для дизайна в принципе описание достаточное 

Требования: 

1. Делаем прототип главной страницы сайта – согласование – оплата 5%, прототип остальных страниц – 10% 

2. Дизайн главной страницы сайта – согласование – оплата 10% 

3. Дизайн остальных страниц – согласование – оплата возможна после каждой страницы сайта 

4. Веб студии не беспокоить – сами такие ) 

5. Предоплат не даем.  

6. Исполнитель – Вы ответственный, готовый работать, готовый к дальнейшему сотрудничеству 

7. Страниц 9 основных, 14 на базе одного шаблона 

Мы лояльные )  

В ответе на заявку просьба указать: 

1. Одну или две лучшие работы (прототип, дизайн) 

2. Ватсапп, скайп – любой контакт по которому я могу связаться в течении 1-2 часов 

3. Кандидата выберем сегодня вечером, исполнителя завтра утром ) 

4. Бюджет за который Вы готовы выполнить ) 

8 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

webkabanov
35 лет
8 лет в сервисе
Был
15 дней назад
8 лет назад
$170
10 дней
Все отлично. Все вовремя, продолжаем работать по другим проектам!
Понятная постановка задачи, отличная коммуникация, своевременная оплата. Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

webkabanov
35 лет
8 лет в сервисе
Был
15 дней назад
8 лет назад

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