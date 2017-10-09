Есть сайт строительной компании. Необходимо сделать дополнительных три лендинга на строительную тематику: 1. Отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВК) + автоматика, теплоснабжение 2. Слаботочные работы (пожарка, охранка, контроль доступа, оповещение, электронная очередь, ...
Доработка существующего дизайна сайта
Здравствуйте!
Есть исходники дизайна сайта в PSD. Необходимо внести ряд коррективов.
Мелких и не очень.
Рисовать ничего не придётся. Просто поменять местами блоки, добавить удалить кое-что из имеющегося.
Четкого ТЗ нет, всё на словах. Поэтому важно наличие скайпа в режиме чата, для общения в режиме реального времени.
Указывайте ориентировочные цены в рублях, пожалуйста...
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