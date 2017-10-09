Доработка существующего дизайна сайта

Здравствуйте!

Есть исходники дизайна сайта в PSD. Необходимо внести ряд коррективов.

Мелких и не очень.

Рисовать ничего не придётся. Просто поменять местами блоки, добавить удалить кое-что из имеющегося.

Четкого ТЗ нет, всё на словах. Поэтому важно наличие скайпа в режиме чата, для общения в режиме реального времени.

Указывайте ориентировочные цены в рублях, пожалуйста...