Доработка существующего дизайна сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок235 просмотров

Здравствуйте!

Есть исходники дизайна сайта в PSD. Необходимо внести ряд коррективов.

Мелких и не очень.

Рисовать ничего не придётся. Просто поменять местами блоки, добавить удалить кое-что из имеющегося.

Четкого ТЗ нет, всё на словах. Поэтому важно наличие скайпа в режиме чата, для общения в режиме реального времени. 

Указывайте ориентировочные цены в рублях, пожалуйста...

8 лет назад
zagent
43 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dimnk
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$9
1 день
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Заявки фрилансеров

Dimnk
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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