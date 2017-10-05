Обновить дизайн одностраничника

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Завершен5 заявок172 просмотра

Мне нужно обновить дизайн сайта-визитки компании.

8 лет назад
drozdigor
Игорь 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mikenovo
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$100
1 день
Отличный дизайн и очень быстро! Спасибо
Второй раз - успешный проект с вами. Очень доброжелательный заказчик. Буду рад продолжить сотрудничество)

Заявки фрилансеров

mikenovo
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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