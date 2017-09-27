Необходим редизайн и верстка сайта

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Закрыт21 заявка317 просмотров

Уважаемые фрилансеры, выбираю специалиста для редизайна и верстки сайта www.dagdiplom.ru по подобию www.diplomtime.com с сохранением функционала. Сайт написан на 1С-Битрикс. Указывайте стоимость.

8 лет назад
kreed001
Евгений 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров