Необходимо сделать дизайн 7 страниц в готовом проекте, несколько отдельных элементов. Есть ТЗ с функционалом и несколько неудачных заходов по дизайну. Плюс необходимо оценить весь сайт на предмет нестыковок (шрифтов, иконок и тд). Цена обсуждается. ...
Необходим редизайн и верстка сайта
Уважаемые фрилансеры, выбираю специалиста для редизайна и верстки сайта www.dagdiplom.ru по подобию www.diplomtime.com с сохранением функционала. Сайт написан на 1С-Битрикс. Указывайте стоимость.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
Нужно создать макет лендинга для распродажи осенней коллекции женских сумок. Описание прототипов: https://docs.google.com/document/d/15-i8_Zv-fPkD53P1DWluFC7OF8hjxOddUouuMaxWjPg/edit?usp=sharing На выходе нужен PSD-исходники для 3 размеров экрана (1920px, 800px, 320px) + шрифты. Работаю либо по безопасной сделке либо с ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо отредактировать шапку сайта на opencart. Задокументировать изменения в коде. Во вложении изображения сайта на данный момент, и каким он должен стать. Сообщите цену и сроки. Рассматриваются только предложения ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть два проекта которые нравятся от вас требуется только создать Html и подключить обратную связь для заявок. https://vk.cc/7a0h89 https://vk.cc/7a0ipW пишите сроки и ценуДизайн сайтов24 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Убедительная просьба читать внимательно задание! 1.) Нарисовать и сверстать красивый макет для DLE 2.) Целенаправленность магазина: - Ремонт обуви, одежды, чемоданов, шуб, дубленок, сумок; ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
В целом все ок, придерживаемся основной концепции, но! Все очень крупное, надо делать поменьше. Делаем все как здесь https://www.tripadvisor.de/Attractions-g187275-Activities-c56-t208-Germany.html Более мелкие значки, что бы было информативно.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Только для фрилансера. Нужен не шаблон!!! Продажный и аккуратный лендинг (примерно 8-10 экранов). Информативный, хорошо выполненный.Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт8 лет назад
нужен дизайн интернет магазина обувиДизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
нужно до 1 октября сделать современный и модный лэндингДизайн сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать дизайн одностраничника. Тема системные расстановки по Хеллингеру.Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт8 лет назад