Добрый день, срочно нужно несколько (4-5) диалогов, простых, на 5-6 предложений перевести на французкий разговорный язык, в идеале если вы знаете какие-то нюансы/особенности как сейчас общаються французы между собой в быту (мессенджерах). С русского ...