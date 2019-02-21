Мне нужно в страничку (на борту есть bootstrap + jquery) Добавить форму с тремя полями Имя + емейл + зип Кнопка - отправляет инфу на сервак, и сохраняет данные ...
- HTML-верстка6 заявокЗакрыт4 года назад
Мне нужно в страничку (на борту есть bootstrap + jquery) Добавить форму с тремя полями Имя + емейл + зип Кнопка - отправляет инфу на сервак, и сохраняет данные локально ...Закрыт4 года назад
Сделать клон страницы новостного портала. С такими правками: - Локально стащить css/шрифты/графику, чтобы отгуржать с своего домена - Удалить все jsники (трекинги, аналитику, виджеты погоды и тд) - Удалить ...HTML-верстка39 заявокЗакрыт4 года назад
Склонировать локально страницуЗавершен4 года назад
Нужен дизайн сайта-визитки+лого для компании (it услуги, b2b) 3-4 страницы + about/contacts На основе чужих сайтов-доноров. Бюджет скромный, сроки горят Указывайте пожалуйста цены, для ориентира.Завершен5 лет назад
Для лендингов есть небольшой объем текста (до 1кз наков), которые нужно перевести на китайский язык (аудитория Китай материковый и Гонконг)Переводы32 заявкиЗакрыт5 лет назад
Приветствую, нужно небольшой кусок лендинга перевести с русского языка на итальяснкий. Срочно и не дорого :) Тематика: диета зы: Желательно чтобы вы владели языком, а не посредники :)Переводы29 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть отрисованный "термометр", нужно сверстать пустую страницу с анимацией (как планка двигается по шкале) Сделать в нескольких вариантах (горизонтальный и вертикальный) Сценарий для анимации - открываем страницу, шкала двигается равномерно/плавно от точки ...Завершен5 лет назад
Мне нужно на сайт добавить элемент-визуализацию, который будет показывать эффективность относительно времени. Грубо говоря, в сайдбаре на сайте показать градусник + рост температуры по дням. Ничего сложного. Пример, того что хочу получить есть. ...Завершен5 лет назад
Нужно перевести несколько диалогов, с русского на чешский, используя "фишки" разговорного языка (иными словами ищу носителя) Диалоги малеьние и простые.Переводы1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день, срочно нужно несколько (4-5) диалогов, простых, на 5-6 предложений перевести на французкий разговорный язык, в идеале если вы знаете какие-то нюансы/особенности как сейчас общаються французы между собой в быту (мессенджерах). С русского ...Переводы1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сделать лендинг из страницы существующего популярного сайта, с небольшими правками Адаптация под моб и десктоп Желательно быстро и бюджетно, указывайте пожалуйста ценыHTML-верстка25 заявокЗакрыт5 лет назад
Привет всем, есть пачка скачанных лендингов, нужно проверить верстку под моб/десктопом и подправить. Бюджет скромный, времени малоHTML-верстка10 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сверстать визитку компании, 5+ страницЗавершен6 лет назад
Нужно сверстать сайт под usa аудиторию. лендинг простой на 5 страниц, + 4технические (текст) бюджет скромный исходиники на figmaЗавершен6 лет назад
Нужно нарисовать сайт для компании, на основе конкурента. Логотип есть Главная + 3-4 страницы. Бюджет очень скромный.Завершен6 лет назад
Нужна верстка сайта, ~10 страниц. Под десктоп.Завершен6 лет назад
Нужно нарисовать сайт+лого, для онлайн сервиса. Структура сайта по аналогии с конкурентом.Завершен6 лет назад
Есть логотип ПО (eps/ai/svg) нужно сделать иконки ico 256 x 256 128 x 128 96 x 96 64 x 64 48 x 48 16 x 16Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно вырезать элементы (в png) нового скина для приложения под windows, исходники в psdЗавершен6 лет назад