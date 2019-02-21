drozdigor

Игорь drozdigor

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

BBGunGun
28 лет
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$30
10 баллов
4 года назад
Сделать клон странички сайта
Все отлично. Рекомендую!
Отличный результат в кратчайшие сроки. Рекомендую.
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pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$80
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать сайт
Все отлично. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Спасибо. Красиво! Рекомендую.
Ответный отзыв
DeniGrom
Денис 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Верстка отдельной траницы с "термометром"
Приятно иметь дело, отличный заказчик, рад сотрудничеству!
Быстро и красиво! Рекомендую
Ответный отзыв
zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать шкалу для сайта
Спасибо за интересный проект) Было приятно иметь дело!
Результат отличный! Скорость - молния :) Рекомендую
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sergizyurov
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Перевод диалога на разговорный чешский язык
Отличный заказчик,оплатил даже больше обговоренной суммы,всем рекомендую к сотрудничеству
Рекомендую, моментальный результат :)
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