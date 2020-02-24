Нарисовать шкалу для сайта

Нужно отрисовать дизайн главной страницы и штук 25+ внутренних. Есть подробнейший прототип, в котором вся структура очень качественно выполнена. Нужно только отрисовать все по схеме, придать всему этому цвета и воплотить в жизнь. Логотип есть. Оплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне нужно на сайт добавить элемент-визуализацию, который будет показывать эффективность относительно времени.
Грубо говоря, в сайдбаре на сайте показать градусник + рост температуры по дням. Ничего сложного. Пример, того что хочу получить есть.
Сам элемент не нужно гармонично вписывать в существующий дизайн, он сам по себе.
Указывайте, пожалуйста, цену и сроки
ps: сроки на вчера, бюджет скромный
pss: В идеале, если вы еще сверстать такое сможете :)
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