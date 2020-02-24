Нарисовать шкалу для сайта

Мне нужно на сайт добавить элемент-визуализацию, который будет показывать эффективность относительно времени.

Грубо говоря, в сайдбаре на сайте показать градусник + рост температуры по дням. Ничего сложного. Пример, того что хочу получить есть.

Сам элемент не нужно гармонично вписывать в существующий дизайн, он сам по себе.

Указывайте, пожалуйста, цену и сроки

ps: сроки на вчера, бюджет скромный

pss: В идеале, если вы еще сверстать такое сможете :)