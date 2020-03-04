Дизайн лендинга

Темный минималистичный фон для веб-портала, не должен ломать текущий стиль сайта nmgames.kz. Графическая ненавязчивая (возможно затемненная) часть должна быть расположена в области шапки и сверху побокам. Можно использовать art-ы из игр cs:go, rust, re (adawong), rainbow six ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
вот Прототип http://copyl.ru/copy/stavki/index.php, это нужно отрисовать в нормальный дизайн.
Вроде этого https://www.behance.net/gallery/15349529/Beterbet?tracking_source=search%7C%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 но не так агрессивно Скорее более строгий, но современный и симпатичный.
желательно в финик. Все иконки нужны векторные на выходе.
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