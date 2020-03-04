Дизайн лендинга

$60
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок231 просмотр
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вот Прототип http://copyl.ru/copy/stavki/index.php, это нужно отрисовать в нормальный дизайн. 

Вроде этого https://www.behance.net/gallery/15349529/Beterbet?tracking_source=search%7C%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 но не так агрессивно  Скорее более строгий, но современный и симпатичный.

желательно в финик. Все иконки нужны векторные на выходе.

Дизайн лендинга
4 года назад
OldSkorpin
Илья 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vitilik
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$50
7 дней
Спасибо, все отлично, рекомендую!
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