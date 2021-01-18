Дизайн корпоративных продающих сайтов, landing page, интернет-магазинов.
Добрый день!
Меня зовут Виталий.
Я веб-дизайнер, вот уже более 5 лет. Специализируюсь на разработке дизайнов для продающих сайтов: лендингов, «продающих многостраничников», и промо-сайтов.
Портфолио:
https://www.weblancer.net/users/vitilik/portfolio/
Контакты:
https://t.me/goluzinets - Телеграм
vgoluzinets - скайп
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
Работали 2 раз, все отлично, всем советую ))
Ответный отзыв
Остался доволен сотрудничеством. Рекомендую!
$10
10 баллов
3 года назад
Отличная работа! Быстро и качество :)
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Подробное ТЗ, быстрая оплата! Всем рекомендую!
$20
10 баллов
3 года назад
Все хорошо )
Ответный отзыв
Все хорошо )
$100
6 баллов
4 года назад
Сделал нормально. Но на следующем заказе - взял предоплату и просто пропал.
$5
10 баллов
4 года назад
Все отлично сделал.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Подробное ТЗ, быстрая оплата, всегда на связи! Всем рекомендую!
Дизайн сайтов
90 отзывов(-2)
$10/час
от $50от 1 дня
#93