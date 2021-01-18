Дизайн корпоративных продающих сайтов, landing page, интернет-магазинов.

Добрый день!

Меня зовут Виталий.

Я веб-дизайнер, вот уже более 5 лет. Специализируюсь на разработке дизайнов для продающих сайтов: лендингов, «продающих многостраничников», и промо-сайтов.

Портфолио:

https://www.weblancer.net/users/vitilik/portfolio/

Контакты:

https://t.me/goluzinets - Телеграм

vgoluzinets - скайп