vitilik

Виталик vitilik

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Дизайн корпоративных продающих сайтов, landing page, интернет-магазинов.

Добрый день!

Меня зовут Виталий.

Я веб-дизайнер, вот уже более 5 лет. Специализируюсь на разработке дизайнов для продающих сайтов: лендингов, «продающих многостраничников», и промо-сайтов.

Портфолио:

https://www.weblancer.net/users/vitilik/portfolio/

Контакты:

https://t.me/goluzinets - Телеграм

vgoluzinets - скайп

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Отзывы заказчиков

guest_16576456265089
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Фоны для телеграм
Работали 2 раз, все отлично, всем советую ))
Остался доволен сотрудничеством. Рекомендую!
Ответный отзыв
guest_16576456265089
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Аватар и рекламный баннер для телеграмм канала по продаже алкоголя
Отличная работа! Быстро и качество :)
Отличный заказчик! Подробное ТЗ, быстрая оплата! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
zoronoid
Макс 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Эскизы главной страницы
Все хорошо )
Все хорошо )
Ответный отзыв
seniev
Никита 
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
6 баллов
4 года назад
Дизайн сайта-визитки
Сделал нормально. Но на следующем заказе - взял предоплату и просто пропал.
krolik86
Максим 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Нужно перерисовать мини карточку товара для ИМ
Все отлично сделал.
Отличный заказчик! Подробное ТЗ, быстрая оплата, всегда на связи! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
90 отзывов(-2)
$10/час
от $50от 1 дня
#93