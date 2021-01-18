Нужно перерисовать мини карточку товара для ИМ

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок317 просмотров

Есть миникарточка товараhttp://prntscr.com/tbn9ud,  нужно ее переделать что бы фото было во весь размер как тут http://prntscr.com/tbn7zw   а стикеры были поверх, а так же нужно добавить сердечко для избранного,

5 лет назад
krolik86
Максим 
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4 года назад

Выбранный исполнитель

vitilik
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$5
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Все отлично сделал.
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