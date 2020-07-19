Нужно представить свой концепт дизайна для сайта (это может быть от 1 до 3 экранов ). Главное передать свое виденье стиля будущего сайта. Тематика "Указание услуг по печати на футболках для кооперативных заказчиков" Победителю ...
Создать дизайн главной страницы сайта
Для участия в конкурсе необходимо создать дизайн главной страницы сайта компании, занимающейся распространением и продажей изделий из гранита, их установкой и обустройством мест захоронения. . Победитель получает 50$ за страницу и заказ на дизайн всех остальных типовых страниц сайта.
Дизайн должен быть:
- Создан согласно брифу
- Современным (с учетом тенденций 2020 года)
- Созданным с учетом UX и удобства для пользователей
- Адаптивным для использования на мобильных устройствах (или иметь также мобильную версию дизайна)
- Нейтральным по настроению (ключевые ассоциации: профессионализм, традиции, надежность)
- Сделанным с использованием ахроматической гаммы и небольшого количества фирменного синего цвета: (RGB 29/55/117), hex:1D3775
За пример для вдохновения можно взять один из сайтов ниже (по желанию):
ВАЖНО!! В брифе показано лишь количество необходимых разделов страницы, тексты и приблизительное настроение сайта. Бриф не является прямым отображением желаемого дизайна.
Визуальное решение, подбор шрифтов, оттенков, графических элементов и прочее - по усмотрению дизайнера.
Если ваши услуги стоят дороже заявленной призовой награды - сделайте часть страницы и напишите в ЛС, указав стоимость полной работы.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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