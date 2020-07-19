# 1 — $ 50

Для участия в конкурсе необходимо создать дизайн главной страницы сайта компании, занимающейся распространением и продажей изделий из гранита, их установкой и обустройством мест захоронения. . Победитель получает 50$ за страницу и заказ на дизайн всех остальных типовых страниц сайта.

Дизайн должен быть:

Создан согласно брифу

Современным (с учетом тенденций 2020 года)

Созданным с учетом UX и удобства для пользователей

Адаптивным для использования на мобильных устройствах (или иметь также мобильную версию дизайна)

Нейтральным по настроению (ключевые ассоциации: профессионализм, традиции, надежность)

Сделанным с использованием ахроматической гаммы и небольшого количества фирменного синего цвета: (RGB 29/55/117), hex:1D3775

Можно использовать как данные заказчиком, так и стоковые картинки для оформления страницы или категорий.

За пример для вдохновения можно взять один из сайтов ниже (по желанию):

В приложении бриф и визуальные материалы

ВАЖНО!! В брифе показано лишь количество необходимых разделов страницы, тексты и приблизительное настроение сайта. Бриф не является прямым отображением желаемого дизайна.

Визуальное решение, подбор шрифтов, оттенков, графических элементов и прочее - по усмотрению дизайнера.

Если ваши услуги стоят дороже заявленной призовой награды - сделайте часть страницы и напишите в ЛС, указав стоимость полной работы.