Создать дизайн главной страницы сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок1874 просмотра
#1$50

Для участия в конкурсе необходимо создать дизайн главной страницы сайта компании, занимающейся распространением и продажей изделий из гранита, их установкой и обустройством мест захоронения. . Победитель получает 50$ за страницу и заказ на дизайн всех остальных типовых страниц сайта. 

Дизайн должен быть:

  • Создан согласно брифу
  • Современным (с учетом тенденций 2020 года)
  • Созданным с учетом UX и удобства для пользователей
  • Адаптивным для использования на мобильных устройствах (или иметь также мобильную версию дизайна)
  • Нейтральным по настроению (ключевые ассоциации: профессионализм, традиции, надежность)
  • Сделанным с использованием ахроматической гаммы и небольшого количества фирменного синего цвета:  (RGB 29/55/117), hex:1D3775
Можно использовать как данные заказчиком, так и стоковые картинки для оформления страницы или категорий.

За пример для вдохновения можно взять один из сайтов ниже (по желанию):

В приложении бриф и визуальные материалы

ВАЖНО!! В брифе показано лишь количество необходимых разделов страницы, тексты и приблизительное настроение сайта. Бриф не является прямым отображением желаемого дизайна.

Визуальное решение, подбор шрифтов, оттенков, графических элементов и прочее - по усмотрению дизайнера.

Если ваши услуги стоят дороже заявленной призовой награды - сделайте часть страницы и напишите в ЛС, указав стоимость полной работы.

5 лет назад
GrettaLut
35 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад

Победитель конкурса

arsn_design
Арсений 
21 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
#1
Очень довольны работой Арсения - талантливый дизайнер с оригинальными идеями, хорошим вкусом и качественной базой знаний о современном веб дизайне. Выбрали его работу из 20 других. Коммуникабельный и приветливый. Рекомендуем!
Грэтта ответственный заказчик, ставящий конкретную задачу и вносящий своевременные правки. Очень понравилось сотрудничество и процесс разработки дизайна сайта!

Заявки фрилансеров

Надежда
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
6 отзывов
5 лет назад
Михаил
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Андрей
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Нарек
 
24 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Станислав
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Юлия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Андрей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Аслан
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Илья
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Евгений
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
arsn_design
Арсений 
21 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
#1
Кристина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Роман
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Яна
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Юлия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александра
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Елена
 
50 лет
10 лет в сервисе
Была
4 дня назад
4 отзыва
5 лет назад
Алексеи
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать концепт дизайн

    $50

    Нужно представить свой концепт дизайна для сайта (это может быть от 1 до 3 экранов ). Главное передать свое виденье стиля будущего сайта. Тематика "Указание услуг по печати на футболках для кооперативных заказчиков" Победителю ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарисовать имеющийся веб сайт в фигме

    Имеется сайт. нужно этот сайт перенести в фигму, без адаптива главная. каталог, поиск, корзина, оформление заказ, калькулятор просчета, производители, пару текстовых страниц (акция, самовывоз). страница товара, поп-апы Ссылку кину по запросу

    Figma
    Дизайн сайтов77 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка лендинга на Tilda

    Здравствуйте, я разрабатываю безалкогольный напиток для приготовления вкуснейших коктейлей дома. Необходимо доработать лендинг на Tilda для розничной продажи и в дальнейшем сделать там же для B2B. Ссылка на текущий лендинг: liquidclavis.com ...

    Tilda
    Дизайн сайтов52 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • На основе растрового диз.-макета сайта отрисовать .psd сделать моб. ве

    Дано: .png изображение страницы сайта. Нужно: на его основе отрисовать дизайн-макет PSD и сделать дизайн-макет мобильной версии под смартфоны и планшеты для последующей адаптивной-верстки верстальщиком.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн сайта с использованием Wordpress

    $250

    Нужно сделать дизайн сайта сразу на Wordpress для онлайн-курсов по здоровому образу жизни. Дизайн должен быть уникальный, аккуратный.  Допускается использование плагинов для создания верстки. - Главная страница - Страница списка курсов - ...

    WordPress
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн 7 страниц для блога

    Добрый день! Необходим веб-дизайн 7 страниц блога. Подробное ТЗ отправлю в ЛС после просмотра портфолио.  Ваша средняя цена и предварительные сроки.  Спасибо.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад