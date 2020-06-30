Дизайн сайта с использованием Wordpress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок702 просмотра

Нужно сделать дизайн сайта сразу на Wordpress для онлайн-курсов по здоровому образу жизни. Дизайн должен быть уникальный, аккуратный.  Допускается использование плагинов для создания верстки.

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- 6 Страниц курсов (однотипные)

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Присылайте свои варианты работ, которые близки к этому мудборду: https://www.dropbox.com/s/tq669n2jxahwg87/export_canvas_eat-the-sun-global-200630_1627%20%282%29.png?dl=0

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