Дизайн главной страницы сайта

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Завершен36 заявок844 просмотра

Требуется нарисовать дизайн главной страницы сайта. 

Сайт для компании по строительству домов. 

ТЗ прилагаю, исходники логотипа вышлю исполнителю. 

Калькулятор в ТЗ, он на главной не нужен, кнопку для перехода предусмотреть, по нему будем решать потомю

От Вас бюджет, сроки и портфолио. 

P.S.

Оплата строго по факту, если кого не устраивает, просьба не тратить ни наше ни свое время. 

Дизайн нужен в PSD 

Дизайнер нужен с опытом работы и адекватным бюджетом.

Обязательно указывайте стоимость работы.

5 лет назад
webtehnology
Денис 
42 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

alexeewq
Иван 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$150
3 дня
Все супер!!! Я очень доволен, работаем и будем работать в дальнейшем.
Денис — отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству! Оплата моментальная, общаться с Денисом легко. Продолжаем и дальше сотрудничать :)

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