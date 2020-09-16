Требуется нарисовать дизайн главной страницы сайта.

Сайт для компании по строительству домов.

ТЗ прилагаю, исходники логотипа вышлю исполнителю.

Калькулятор в ТЗ, он на главной не нужен, кнопку для перехода предусмотреть, по нему будем решать потомю

От Вас бюджет, сроки и портфолио.

P.S.

Оплата строго по факту, если кого не устраивает, просьба не тратить ни наше ни свое время.

Дизайн нужен в PSD

Дизайнер нужен с опытом работы и адекватным бюджетом.

Обязательно указывайте стоимость работы.