Дизайн сайта для развлекательного события (WordPress)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок1077 просмотров

Добрый день, профи и новички.

Необходимо создать дизайн и интегрировать его в сайта на WordPress ( уже установлен ) для привлечения на мероприятие по розыгрышу квартиры, подойдет даже one-page дизайн, нужен захватывающий воображение look, все должно выглядеть как обложка глянцевого журнала. Тексты писать не нужно. 

Примеры: что-то похожее на 

https://www.templatemonsterpreview.com/demo/77686.html

https://www.templatemonsterpreview.com/demo/62355.html

HTMLWordPress
5 лет назад
freediver
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Наталья
 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Серафима
 
54 года
19 лет в сервисе
Была
5 дней назад
492 отзыва
5 лет назад
Анастасия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Сергей
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
13 дней назад
50 отзывов
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
287 отзывов
5 лет назад
Елена
 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
79 отзывов
5 лет назад
Карина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Марат
 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
27 отзывов
5 лет назад
Виталик
 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
95 отзывов(-2)
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта и верстка (профи)

    Только Киев! Требования к дизайну Ресурса В обязательном порядке верстка осуществляется дизайнером и/или его ресурсами. Предпочтения отдаются кандидатам, хотя-бы поверхностно понимающим методы технической реализации описанного функционала. Исходя ...

    AndroidiOS
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать похожую работу

    Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работы  https://www.getsmarter.com/ или друго вариант - часть уже переделанного https://gameglobal.events/  но намного меньше страниц ( программ всего 6-8) Блога еще нет - но будет Готова обсудить ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка дизайн макетов (8шт)

    Нужно разработать дизайн-макеты для компании по производству памятников и надгробий. Есть ТЗ и прототипы страниц.  Макеты:  Главная страница  Категория  Контентная страница   Новости  Страница 404 ошибки  Карточка ...

    Дизайн сайтов57 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн раздела безналичных оплат

    Необходимо создать макет для раздела безналичных оплат платформы wikiworks.io. По макету будет осуществляться верстка. Желательно создание макета в Figma. Техническое задание на дизайн раздела: здесь ...

    Figma
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Текстовые предложения по улучшению дизайна

    $10

    Добрый день! Это оплачиваемая тестовая задача для выбора исполнителя по редизайну сайта. Я вам покажу сайт. Вы проанализируете его и опишете в текстовом виде что и как вы бы здесь улучшили. Если вы предложите ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Улучшить дизайн Сайта

    $500

    Надо улучшить дизайн Блога предварительно посмотрите и скажите что можно зделать voyageonliner.com ? Большое всем спасибо !

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редизайн Интернет-магазина

    Имеется ИМ на компьютерную тематику. Необходимо оживить, осовременить нынешний дизайн. Макет можно использовать нынешний, те новых элементов не планируется. скорее грамотно и правильно расположить нынешний "набор"компонентов. +Адаптив под планшет , телефон Фигма!! ...

    Figma
    Дизайн сайтов58 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    Добрый день. Необходимо разработать структуру и дизайн сайта для event - услуг. Это будет многостраничный сайт, предположительно 7-10 страниц. Текст, фотографии и весь контент предоставим, сроки и бюджет обсуждаемые. Предварительно смотрим ...

    Дизайн сайтов82 заявки
    Закрыт
    5 лет назад