Нужен дизайн лендинга для кондитерской. Количество экранов - 7-8 шт. + адаптивная версия для телефона. Контент есть. Пишите свои цены, сроки и примеры работ!
Дизайн раздела безналичных оплат
Необходимо создать макет для раздела безналичных оплат платформы wikiworks.io.
По макету будет осуществляться верстка. Желательно создание макета в Figma.
Техническое задание на дизайн раздела: здесь
Доступ к макетам с ui-kit и к демо-стенду самой системы - предоставлю исполнителю.
Сразу учесть, что возможны несколько правок (не в глобальной логике работы модуля, а по размещению элементов и структуре)
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