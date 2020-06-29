Дизайн раздела безналичных оплат

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок490 просмотров

Необходимо создать макет для раздела безналичных оплат платформы wikiworks.io.

По макету будет осуществляться верстка. Желательно создание макета в Figma.

Техническое задание на дизайн раздела: здесь

Доступ к макетам с ui-kit и к демо-стенду самой системы - предоставлю исполнителю.

Сразу учесть, что возможны несколько правок (не в глобальной логике работы модуля, а по размещению элементов и структуре)

Figma
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