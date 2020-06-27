Дизайн лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт191 заявка4319 просмотров

Нужен дизайн лендинга для кондитерской. Количество экранов - 7-8 шт. + адаптивная версия для телефона. Контент есть. 

Пишите свои цены, сроки и примеры работ!

4 года назад
Ffrolov
Юрий 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Сергей
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Мария
 
21 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
41 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
17 отзывов
4 года назад
Антон
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Полина
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Наталия
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
35 отзывов
4 года назад
Диана
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Татьяна
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владислав
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Яна
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Аня
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Анастасия
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алена
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
4 года назад
Ольга
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Илья
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Мадина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Виктор
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Марина
 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Роман
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анжелика
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Алексей
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
17 отзывов
4 года назад
Виталия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мария
 
28 лет
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
10 отзывов
4 года назад
Любовь
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
2 отзыва
4 года назад
Алена
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Игорь
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
4 года назад
Анастасия
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Олег
 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
17 отзывов
4 года назад
Артём
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
4 года назад
Борис
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Виталий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
81 отзыв
4 года назад
Ольга
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Александр
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
28 минут назад
27 отзывов
4 года назад
Александр
 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
122 отзыва
4 года назад
Владислав
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов
4 года назад
Алена
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Полина
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Элла
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Игорь
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алена
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Алиса
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Марина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Ирина
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Екатерина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
2 отзыва
4 года назад
Юрий
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
Влада
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Нина
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Валерия
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Алеся
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
59 отзывов
4 года назад
Анна
 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
8 отзывов
4 года назад
Максим
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анна
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Игорь
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
41 год
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 отзывов
4 года назад
Екатерина
 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
5 дней назад
25 отзывов
4 года назад
Таня
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ирина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дмитри
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Елизавета
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Богдан
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
24 отзыва
4 года назад
Юлия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Анна
 
50 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Мадина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
17 отзывов
4 года назад
Росина
 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
2 дня назад
65 отзывов
4 года назад
Ламара
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Евгения
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
4 года назад
Ульяна
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Темур
 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
21 час назад
19 отзывов
4 года назад
Роман
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов
4 года назад
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
4 года назад
Елена
 
47 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 отзывов
4 года назад
Рустам
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Эдвард
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 часа назад
13 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Анна
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 отзывов
4 года назад
Анастасия
 
29 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 отзыва
4 года назад
Артём
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Мария
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Виктория
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елизавета
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
52 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Наталья
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Наталия
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Эмиль
 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Олег
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Анастасия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
47 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Диана
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александра
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Оксана
 
53 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Константин
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ева
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Екатерина
 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Гульжана
 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Егор
 
31 год
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
43 отзыва
5 лет назад
Татьяна
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дария
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Михаил
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Кристина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
62 отзыва
5 лет назад
Алина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Валерия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Кристина
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
287 отзывов
5 лет назад
Антон
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
397 отзывов
5 лет назад
Ирина
 
42 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Анастасия
 
24 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Серафима
 
54 года
19 лет в сервисе
Была
5 дней назад
492 отзыва
5 лет назад
Алена
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Арина
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Мария
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
186 отзывов
5 лет назад
Тимофей
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дарья
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Олександр
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александра
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
25 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Яна
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Анастасия
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Сергей
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
13 дней назад
50 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
30 отзывов
5 лет назад
Александр
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
5 лет назад
Евгений
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дарина
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ярослав
 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Максим
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
135 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Ирина
 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Сергей
 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Виктория
 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Дарья
 
41 год
18 лет в сервисе
Была
год назад
51 отзыв
5 лет назад
Валентина
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Яна
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Арсений
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Юлия
 
34 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Руфина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Виктория
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Валерия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Эдуард
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
22 отзыва
5 лет назад
Диана
 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Дарья
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Юлия
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Галина
 
44 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Лариса
 
34 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Виталий
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
5 лет назад
Анна
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
45 лет
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
72 отзыва
5 лет назад
Анастасия
 
27 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Регина
 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Екатерина
 
30 лет
6 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
2 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Владимир
 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
99 отзывов
5 лет назад
Юлия
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
22 отзыва
5 лет назад
Анна
 
41 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Елена
 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
79 отзывов
5 лет назад
Павел
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Егор
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Мария
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Иван
 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
45 отзывов
5 лет назад
Анна
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Марат
 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
27 отзывов
5 лет назад
Вадим
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
168 отзывов
5 лет назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов
Татьяна
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Алексей
 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
день назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Андрей
 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
5 лет назад
Мария
 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
20 дней назад
6 отзывов
5 лет назад
Артём
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
44 минуты назад
60 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Элеонора
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
16 отзывов
5 лет назад
Данил
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексеи
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
5 лет назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
6 часов назад
447 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Ольга
 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
17 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
12 часов назад
610 отзывов
5 лет назад
#1
Дизайн сайтов
Виталик
 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
95 отзывов(-2)
5 лет назад