Веб-дизайнер и создатель сайтов на Тильд

Я веб-дизайнер и создатель сайтов на Тильде. Уже три месяца учусь и постигаю все тонкости этой профессии. Закончила базовый курс в школе WayUP и собираюсь пройти курс ТильдаPro от школы Тильдошная.

Я могу сделать для вас дизайн сайта, собрать готовый лендинг на Тильде и написать для него тексты, которые точно впишутся в тематику.

Почему именно я?

- Моя первостепенная цель - собрать хорошее портфолио. Поэтому я сделаю работу быстро и качественно, но не возьму за это много денег.

- Я три года занималась SMM, поэтому понимаю, что такое ЦА, как с ней работать и как применить эти знания в создании сайта.

- Мой опыт в копирайтинге - почти 6 лет. Еще в 15 лет я сидела на таких же биржах фриланса и писала тексты. После этого большинство моей работы было связанно с писательством. Я писала рекламные тексты для сайтов, посты для соц.сетей и статьи для блогов. Закончила на том, что написала книгу "Абсолютная история" и решила попробовать себя в дизайне. Я знаю, как собрать текст так, чтобы палец не поднялся его проскролить. И я напишу для вашего сайта все, что необходимо, абсолютно бесплатно.

Несколько моих работ можно посмотреть здесь: https://www.behance.net/mashatsepkov

Буду рада интересным проектам и плодотворному сотрудничеству!

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