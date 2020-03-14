Заказывал дизайн иконок и анимацию их в after effects. Татьяна утвердила концепт, нарисовала чистовой дизайн и итоговую анимацию. В файлах идеальный порядок, поэтому разбираться в исходниках легко. Работа выполнена в срок, фрилансер был всегда на связи. Мои рекомендации.