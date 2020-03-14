Tarantat

Татьяна Tarantat

 
36 летРоссия/Ростов-на-Дону
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Анимация , web дизайн . Работаю в программах : АЕ, PS, AI

Создаю 2D анимацию в After Effect. Персонажная анимация.

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$10
средняя цена заказа
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1
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Отзывы заказчиков
Ann_Kawper
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Отрисовать и анимировать иконки
Татьяна отлично справилась с задачей, оперативно все сделала и предлагала свои решения. Спасибо большое за работу)
Отличное сотрудничество , четкое задание , быстрые правки ) С Анной рада была сотрудничать , рекомендую !
Ответный отзыв
STM_KirillM
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$35
10 баллов
4 года назад
Дизайн и анимация иконок в after effects
Заказывал дизайн иконок и анимацию их в after effects. Татьяна утвердила концепт, нарисовала чистовой дизайн и итоговую анимацию. В файлах идеальный порядок, поэтому разбираться в исходниках легко. Работа выполнена в срок, фрилансер был всегда на связи. Мои рекомендации.
Очень легко было работать, заказчик вежлив, знал чего хотел, четко ставил задачи . Однозначно рекомендую , все честно и адекватно .
Ответный отзыв
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