Анимация , web дизайн . Работаю в программах : АЕ, PS, AI
Создаю 2D анимацию в After Effect. Персонажная анимация.
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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
4 года назад
Татьяна отлично справилась с задачей, оперативно все сделала и предлагала свои решения. Спасибо большое за работу)
Ответный отзыв
Отличное сотрудничество , четкое задание , быстрые правки ) С Анной рада была сотрудничать , рекомендую !
$35
10 баллов
4 года назад
Заказывал дизайн иконок и анимацию их в after effects. Татьяна утвердила концепт, нарисовала чистовой дизайн и итоговую анимацию. В файлах идеальный порядок, поэтому разбираться в исходниках легко. Работа выполнена в срок, фрилансер был всегда на связи. Мои рекомендации.
Ответный отзыв
Очень легко было работать, заказчик вежлив, знал чего хотел, четко ставил задачи . Однозначно рекомендую , все честно и адекватно .
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