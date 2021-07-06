Отрисовать 10 иллюстраций

Сделать в Иллюстраторе векторное изображение пластинки, точь в точь как в исходнике: необходимо полностью передать фактуру, структуру (размер бороздок и расстояние между ними), цвет пластинки и свет на ней. Как основу для работы можно использовать вектор, ...