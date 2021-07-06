Отрисовать 10 иллюстраций

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок368 просмотров

Добрый день . Необходимо отрисовать иллюстрации( около 10 шт ) в стилистике такой : https://youtu.be/ENg68WdTb38 . Иллюстрации разной сложности , есть много повторений , будет два персонажа . Работу сделать до понедельника . Подробное ТЗ пришлю в л с

4 года назад
Tarantat
Татьяна 
38 лет
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3 года назад

Выбранный исполнитель

yhont
Анна 
34 года
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день назад
4 года назад
$75
3 дня
Escrow
Анна выполнила работу хорошо, спасибо!
Все отлично.

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yhont
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